Россиянин убил приехавшего на вызов полицейского и покончил с собой

В Сыктывкаре возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух полицейских. Об этом в пятницу, 2 октября, «Ленте.ру» сообщила Светлана Коровченко, официальный представитель управления Следственного комитета России по Республике Коми.

В ночь на 2 октября в полицию поступил сигнал от местной жительницы, которая рассказала, что ее гражданский супруг ведет себя неадекватно. На место прибыли два сотрудника патрульно-постовой службы. В ходе разбирательства 45-летний мужчина схватил нож, убил одного полицейского и тяжело ранил другого, после чего свел счеты с жизнью.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Брянской области суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего россиянина за убийство земляка и нападение на полицейского. Мужчина распивал алкоголь у магазина в деревне Глаженка. Один из местных жителей сделал ему замечание. После этого россиянин напал на мужчину и ударил ножом в живот. Прибывшие на место полицейские попытались задержать его, но он оказал сопротивление, напав и на сотрудника правоохранительных органов.