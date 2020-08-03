Россиянин после убийства напал на полицейского и сел пожизненно

В Брянской области суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего россиянина за убийство земляка и нападение на полицейского. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 23 августа 2019 года осужденный распивал алкоголь у магазина в деревне Глаженка. Один из местных жителей сделал ему замечание. После этого россиянин напал на мужчину и нанес ему удар ножом в живот. Прибывшие на место преступления полицейские попытались задержать опасного субъекта, но тот оказал сопротивление, ударив ножом сотрудника правоохранительных органов. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Нападавший был задержан, а пострадавшего от его действий мужчину доставили в больницу. Спасти его жизнь медиками не удалось. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Подсудимый был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также суд постановил взыскать с него в пользу жену погибшего компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей.

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