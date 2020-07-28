Россиянка избила полицейского копченой рыбой и была осуждена

Жительница Новосибирской области избила полицейского копченой рыбой и была осуждена на год условно, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в апреле 2019 года 31-летняя россиянка незаконно торговала копченостями на перроне станции Барабинск. К ней подошел сотрудник МВД и потребовал прекратить торговлю и уйти. В ответ она несколько раз ударила его руками и ногами по голове и правой ноге. РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет пишет, что удары женщина наносила пакетом с рыбой.

Подсудимая признана виновной по части 1 статьи 318 УК («Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти»). Суд второй инстанции оставил приговор без изменений, он вступил в силу.

В июле пьяный житель села в Татарстане напал с вилами на участкового, повредил дверь и колесо патрульной машины. В итоге полицейскому пришлось стрелять по нападавшему, тот был госпитализирован с ранением грудной клетки. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.