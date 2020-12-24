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Кремль прокомментировал самоубийства двух сотрудников ФСО

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Причины самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) не связаны с работой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Он назвал случившееся «личной трагедией», не связанным «с многочисленными переработками и со всем остальным». «Это неверная информация. К сожалению, да, это человеческая трагедия. Но еще раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами. Большего я вам не могу сказать», — прокомментировал представитель Кремля.

30 ноября издание Baza сообщило о суициде работника подразделения ФСО, отвечающего за личную охрану президента России, Михаила Захарова. Уточнялось, что он покончил с собой на территории Кремля. Коллеги погибшего рассказали, что он много перерабатывал, а в одну из последних смен был вынужден находиться на работе более 15 часов.

Спустя почти месяц, 22 декабря, самоубийство совершил еще один работник ФСО, 38-летний подполковник. Его тело нашли возле многоэтажного дома на улице Цандера в Останкинском районе Москвы. Мужчина оставил предсмертную записку.

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