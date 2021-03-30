Стало известно о заложниках у стрелка в Мытищах

Стало известно, что в частном доме в Мытищах, в котором забаррикадировался открывший огонь по полицейским россиянин, могут быть заложники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, вместе с мужчиной в доме были его дочь, зять и внучка.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, стрелок отпустил дочь с ребенком, однако зять все еще находится с ним.

О спецоперации в поселке Вешки под Москвой стало известно 30 марта. По предварительным данным, силовики пришли к подозреваемому, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия, однако мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по полицейским и прохожим.