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Стало известно о заложниках у стрелка в Мытищах

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Кадр: телеграм-канал «Baza»

Стало известно, что в частном доме в Мытищах, в котором забаррикадировался открывший огонь по полицейским россиянин, могут быть заложники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, вместе с мужчиной в доме были его дочь, зять и внучка.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, стрелок отпустил дочь с ребенком, однако зять все еще находится с ним.

О спецоперации в поселке Вешки под Москвой стало известно 30 марта. По предварительным данным, силовики пришли к подозреваемому, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия, однако мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по полицейским и прохожим.

Предыстория: ФСБ начала масштабную спецоперацию в элитном поселке под Москвой
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