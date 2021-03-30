ФСБ задержала европейца с ножами, топором и пистолетом на границе России

В Калининградской области на границе с Польшей ФСБ задержала гражданина Евросоюза с ножами, топором и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает ТАСС.

27 марта в районе населенного пункта Яковлевка пограничники задержали 42-летнего европейца, который признался, что у него нет российской визы, а границу он пересек в обход пункта пропуска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»).

Ранее сообщалось, что житель Польши незаконно пересек границу с Россией и пожалел о содеянном — ему пришлось заплатить штраф. Нарушителю, 39-летнему туристу из Варшавы, стало любопытно, как выглядит польско-российская государственная граница. Он проигнорировал предупреждающие таблички и знаки и просто отправился гулять по другой стране. В итоге его оштрафовали на 200 злотых (4000 рублей).