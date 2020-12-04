ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. По данным спецслужб, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

В результате перестрелки один из нападавших был убит. Двоим, по словам сотрудников ФСБ, удалось скрыться на территории Украины.

В конце июля на границе с Украиной был задержан контрабандист, который пытался протаранить пограничников на автомобиле. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на территории России, «направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью».

В августе за нарушение российской границы был задержан житель Украины, страдающий психическим заболеванием. 34-летнего мужчину около 13:00 задержали в тот момент, когда он шел в обход пунктов пропуска без разрешения на въезд в Россию с территории Украины.