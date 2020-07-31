Контрабандист попытался протаранить пограничников ФСБ на границе с Украиной

На границе с Украиной был задержан контрабандист, который пытался протаранить пограничников на автомобиле. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ.

Нарушитель был задержан в Ростовской области. Сообщается, что он получил ранения. «В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления», — говорится в сообщении погрануправления ФСБ.

Отмечается, что при задержании контрабандист не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на территории России, «направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью».

Также сообщается, что в ходе инцидента пограничному наряду пришлось применить оружие. Злоумышленник был задержан, он получил ранение бедра. Уточняется, что ему оказана необходимая медицинская помощь.