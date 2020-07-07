Контрабандисты пойдут под суд за доставку в Россию рома с кокаином

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей международной группы контрабандистов, поставлявшей в Россию кокаин. В скором времени они пойдут под суд. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, группировка действовала с марта 2016 по август 2018 года. Поставки наркотиков осуществлялись из Доминиканской республики через страны Евросоюза, Украину и Белоруссию на территорию России. Курьеры под видом туристов перевозили бутылки с растворенным в роме кокаином, после чего главарь банды лично выпаривал наркотик из алкогольной жидкости. Полученный наркотик реализовывался на территории Московского региона.

К настоящему моменту организатор и активные члены группы задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий. Впервые контрабандисты попали в поле зрения оперативников в 2017 году, после задержания в Германии трех уроженцев Белоруссии, которые пытались провести наркотик. Позже в мае 2018 года еще два участника группы были задержаны при пересечении украинско-белорусской границы. У них обнаружили две бутылки с алкоголем, в котором был растворен кокаин.

В том же 2018 году на территории города Москвы и Московской области сыщики задержали двоих подозреваемых, занимавшихся сбытом, и вскоре добрались до лидера группировки, который проживал в Санкт-Петербурге. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

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