Психбольного с Украины задержали за нарушение российской границы

Житель Украины, страдающий психическим заболеванием, попытался пешком перейти государственную границу России. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в Климовском районе региона еще 17 февраля. 34-летнего мужчину около 13:00 задержали в тот момент, когда он шел в обход пунктов пропуска без разрешения на въезд в Россию с территории Украины.

После задержания психбольного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 («Пересечение Государственной границы России без действительных документов на право въезда в Россию») УК РФ с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы. Расследование проводило региональное управление ФСБ России.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено для рассмотрения в Климовский районный суд. Прокуратура намерена просить суд о применении к нарушителю границы принудительных мер медицинского характера.

31 июля сообщалось, что на границе с Украиной был задержан контрабандист, который пытался протаранить пограничников на автомобиле. В момент задержания он получил огнестрельное ранение бедра. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.