Украина отреагировала на сообщение ФСБ о перестрелке на границе

Киев отреагировал на сообщение ФСБ о попытке вооруженного прорыва в Россию, закончившейся перестрелкой, передает «Интерфакс — Украина».

Госпогранслужба Украины заявила, что дополнительно проверяет участок местности на границе, где могло произойти нарушение.

Пограничные наряды не зафиксировали выстрелов, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. «Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы», — добавил он.

Ранее ФСБ заявила, что трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент случился на участке Пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один из нападавших был убит, двое смогли скрыться на украинской территории.