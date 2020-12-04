Генерал ФСБ оценил попытку вооруженного прорыва на границе России и Украины

Нарушители государственной границы, оказывающие вооруженное сопротивление, подлежат уничтожению. Об этом заявил генерал ФСБ, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов, давая оценку попытке вооруженного прорыва на границе России и Украины, произошедшей в пятницу, 4 декабря.

По его словам, российские пограничники имели полное право открыть ответный огонь. При этом он отметил, что бывают случаи, когда люди пытаются перейти границу в неположенном месте, однако произошедшая перестрелка является ЧП.

«Я не помню, чтобы вооруженные люди на территорию России проникали со стороны Украины. Мы же не знаем, какой у них был умысел», — сказал Михайлов, указав, что «это очень неприятный факт».

По его мнению, необходимо выяснить цель и мотивы этих вооруженных людей, но это будет сложно установить, потому один убит, а двое сбежали.

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что ЧП могло быть провокацией, столкновением с криминальными элементами. Сотрудникам ФСБ нужно установить, являлись ли нарушители гражданами Украины, в чьих интересах они действовали. Возможно, они предпримут новые попытки пересечь незаконно границу.

«Важно то, что действия преступников были пресечены», — добавил он.

Ранее 4 декабря ФСБ сообщила, что трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел на участке пограничного управления ведомства по Белгородской и Воронежской областям. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

В результате перестрелки один из нападавших был убит. Двоим, по словам сотрудников ФСБ, удалось скрыться на территории Украины.

Госпогранслужба Украины заявила об отсутствии данных о перестрелке. «Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы», — заявил спикер ведомства Андрей Демченко.