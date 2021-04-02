Российский полицейский ради развлечения расстрелял табун лошадей

В Республике Алтай полицейский ради развлечения расстрелял табун лошадей и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в ночь на 29 марта сотрудник правоохранительных органов приехал к природному парку «Белуха» и открыл огонь по животным из охотничьего ружья. Мужчина убил восемь кобыл, одного жеребца и ранил еще двух животных. На допросе полицейский заявил, что хотел развлечься.

Ущерб от его действий оценили в 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее сообщалось, что полицейский из Амурской области пытался продать китайцу полтора килограмма золота под видом выдуманных оперативных мероприятий. Во время сделки правоохранителя задержали сотрудники ФСБ.