ФСБ помешала российскому полицейскому продать китайцу полтора килограмма золота

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали полицейскому из Амурской области продать китайцу полтора килограмма золота под видом выдуманных оперативных мероприятий. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, летом 2018 года задержанный работал главой отделения управления экономической безопасности России по Амурской области. Тогда же у него оказалось почти полтора килограмма шлихового золота. Полицейский через знакомого собирался продать его гражданину Китая, заверив его в законности сделки.

Сотрудники регионального управления ФСБ вычислили сначала сообщника, а затем и самого майора. На данный момент его действия проверяют по 191 статье УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).