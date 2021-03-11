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ФСБ помешала российскому полицейскому продать китайцу полтора килограмма золота

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали полицейскому из Амурской области продать китайцу полтора килограмма золота под видом выдуманных оперативных мероприятий. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, летом 2018 года задержанный работал главой отделения управления экономической безопасности России по Амурской области. Тогда же у него оказалось почти полтора килограмма шлихового золота. Полицейский через знакомого собирался продать его гражданину Китая, заверив его в законности сделки.

Сотрудники регионального управления ФСБ вычислили сначала сообщника, а затем и самого майора. На данный момент его действия проверяют по 191 статье УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

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