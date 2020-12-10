Египет выдал России обвиняемого в афере на 300 миллионов рублей топ-менеджера

Египет выдал России топ-менеджера Артура Оганова, обманувшего российский банк на 300 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Будучи гендиректором российской компании, Оганов в 2012 году заключил договор с банком и получил кредит для рефинансирования взятых ранее кредитов. Однако вместо погашения долгов, топ-менеджер вывел деньги с помощью фиктивных договоров займа. Ущерб от его аферы оценили в 300 миллионов рублей.

Оганову предъявили обвинения по статье 201 УК («Злоупотребление полномочиями») РФ. В 2018 году гендиректора объявили в международный розыск. В сентябре 2020 году обвиняемого задержали в Египте.

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