Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей. Задержана жительница Московской области, у которой изъято 10 килограммов золота. Об этом сообщает «МВД-Медиа».

Оперативники установили, что 39-летняя женщина создала сеть на рынке драгоценных металлов и камней, а затем по фиктивным документам пыталась получить кредит в одном из банков под залог ювелирных ценностей, которых на самом деле у нее не было.

Материальный ущерб превысил миллиард рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В результате 20 обысков в Москве и области изъято 10 килограммов металла желтого цвета. МВД опубликовало оперативное видео.

Видно: МВД МЕДИА / YouTube

На кадрах бойцы ОМОН проводят обыски в помещениях. Видны золотые монеты, силовики вскрывают сейфы. Подозреваемая помещена под домашний арест.

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