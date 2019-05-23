Российского кинопродюсера обвинили в неудавшейся афере на 12 миллиардов рублей

Следователи МВД начали расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» и кинопродюсера Юрия Глоцера, подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму 11,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, фигурант дела планировал похитить имущество у делового партнера по банку Тамары Хорошиловой. От ее имени были изготовлены поддельные расписка и договор займа на сумму 68 миллионов долларов. Эти документы были датированы августом 2012 года.

Используя их, в 2017 году Глоцер подал в Дорогомиловский суд Москвы иск о взыскании с Хорошиловой и ее бывшего мужа имущества на сумму 11,7 миллиарда рублей. Позже он переуступил долг своему сыну, как считают следователи, чтобы избежать уголовной ответственности за махинации.

Однако в феврале 2018 года суд оставил иск Глоцера без рассмотрения в связи с тем, что арбитражный суд Чечни признал Хорошилову банкротом.

Кинопродюсер не довел свой преступный умысел на аферу по независимым от него обстоятельствам, поэтому следственные органы квалифицировали его действия как попытку мошенничества, отмечает агентство.

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Адвокат Алексей Минчин, представляющий интересы Глоцера, заявил, что Дорогомиловский суд проводил комплексную экспертизу в рамках слушаний по иску о взыскании денежных средств с Хорошиловой. Специалисты подтвердили подлинность подписей на документах, представленных Глоцером.

Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-Кредит» 27 июля 2016 года. По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Норматив достаточности собственных средств кредитной организации упал ниже двух процентов, размер собственных средств опустился ниже уставного капитала.

Различные СМИ хранили на счетах банка около 10 миллиардов рублей. Частные вкладчики «БФГ-кредит» получили 21 миллиард рублей компенсации, что составляет 95,7 процента всей суммы возмещения.

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