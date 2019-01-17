Раскрыто самое крупное мошенничество на чемпионате мира по футболу в Москве

Московская полиция завершает расследование уголовного дела в отношении гражданина Палестины 33-летнего Мохаммеда Абушаверба, обвиняемого в самом крупном мошенничестве на чемпионате мира по футболу, прошедшем в России летом 2018 года. Об этом в четверг, 17 января, пишет газета «Коммерсантъ».

В результате аферы пострадали 77 футбольных болельщиков из Алжира, заказавшие и оплатившие бронирование номеров в отелях Москвы и Санкт-Петербурга.

Через родственников владелица алжирской туркомпании Tanouchert Tours Санаа Зиад вышла на палестинца, который пообещал ей помочь с организацией поездки болельщиков в Россию. Несколькими траншами были переданы 40 тысяч долларов и 40 тысяч евро на оплату гостиниц и билетов на матчи.

Афера вскрылась накануне ЧМ случайно: собирающаяся в Москву уроженка Украины и жена влиятельного алжирского чиновника позвонила в столичный отель «Империя», чтобы поинтересоваться, будет ли виден Кремль из окна зарезервированного ею номера. Однако женщине сказали, что ее в гостинице вообще не ждут, поскольку никто не оплатил номер.

Занимавшаяся организацией поездки фанатов Санаа Зиад срочно вылетела в Москву, где узнала, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию.

23 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево российские правоохранители задержали подозреваемого палестинца, пытавшегося вылететь в Турцию. За шесть месяцев расследования московские полицейские восстановили всю цепочку мошенничества.

Мохаммед Абушаверб заявил на допросе, что аферу подстроили его недобросовестные партнеры по бизнесу, которые решили его «опорочить и сделать преступником», чтобы захватить его компании в России, Литве и Турции.

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