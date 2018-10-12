Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор

Таксиста из Киргизии Чынгыза Анарбека уулу, сбившего пешеходов в центре Москвы, приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты. Кроме того, на три года он лишен права управлять автомобилем. Об этом в Тверском суде столицы сообщили «Интерфакс».

Материалы по теме Ничего себе поездочка Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов

Процесс прошел в особом порядке судебного разбирательства, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

17 июня сообщалось, что столичное управление МВД опубликовало на своем сайте видеозапись допроса таксиста, который протаранил в Москве прохожих. По предварительным данным, мужчина прошел освидетельствование, установлено, что в момент аварии он был трезв.

16 июня автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс.Такси» выехал на тротуар в центре Москвы и сбил пешеходов. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате пострадали восемь человек, одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!