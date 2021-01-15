Российского военного осудили за побег из страны с похищенными миллионами рублей

В Петропавловске-Камчатском на восемь лет колонии общего режима осужден российский военный, сбежавший за границу с миллионами рублей, похищенными из воинской части. Осужденный также лишен звания капитана. Об этом сообщает 35-й гарнизонный военный суд.

Как установил суд, офицер воспользовался тем, что являлся должностным лицом финансовой службы воинской части, расквартированной на Камчатке. Мужчина присвоил один миллион рублей и затем похитил еще восемь миллионов. После этого он дезертировал, сбежав с деньгами за границу по поддельным документам, по которым некоторое время находился на территории иностранного государства.

По решению суда с осужденного взыскали в пользу Минобороны России свыше десяти миллионов рублей.

2 декабря 2020 года сообщалось, что на Камчатке 35-й гарнизонный военный суд приговорил сержанта местной воинской части к пяти годам колонии общего режима за хищение электронных плат, содержащих драгоценные металлы.