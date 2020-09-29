Прокурор назвал срок для майора ФСБ за хищение ковров ручной работы

В Москве на судебном процессе по делу о хищении дорогостоящих ковров ручной работы прокурор назвал срок для обвиняемого — бывшего сотрудника ФСБ майора Сергея Ренкаса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе прений сторон, состоявшихся в 235-м гарнизонном военном суде, прокурор попросил признать чекиста виновным в мошенничестве путем хищения девяти ковров у представителя дагестанской региональной общественной организации «Союз дагестанских ремесленников» и приговорить к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Второму фигуранту дела — безработному Виктору Ковтонюку предложено наказание в виде четырех лет заключения и штрафа в 400 тысяч рублей. Защита подсудимых настаивает на оправдательном приговоре.

По данным следствия, в 2018 году Ренкас, работавший в то время вместе с Ковтонюком в подразделении материально-технического обеспечения ФСБ, предложил дагестанскому союзу обеспечить якобы реставрируемую приемную ведомства натуральными коврами ручной работы на возмездной основе. Чекист пообещал ремесленникам содействие в получении дотаций из республиканского бюджета, в поиске новых покупателей ковров, в том числе из числа депутатов Госдумы, высокопоставленных чиновников, а также в организации выставки продукции дагестанских мастеров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ремесленники передали Ренкасу и его партнеру ковры стоимостью 6,5 миллиона рублей, но ни денег, ни дальнейшего сотрудничества не получили.

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