Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

По данным издания, белорусу вменяется также разбой и вымогательство. По версии следствия, он с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж Фиолковского: ему сделали инъекцию неизвестного парализующего вещества и выкрали. Похитители посадили заложника в его же автомобиль Range Rover Sport и увезли сначала в Белоруссию, а затем на Украину. Там сотрудники Службы безопасности (СБУ) нашли у Фиолковского «шпионскую» авторучку для скрытной аудиозаписи, флеш-карту с некими данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. Его осудили за контрабанду шпионской техники к штрафу в 34 тысячи гривен, после чего он вернулся в Россию и подал заявление о своем похищении.

По данным Следственного комитета России к преступлению причастны три уроженца Гомеля — Виталий Юрченко, Петр Николаенко и Андрей Цейко, которого задержали при попытке выехать в Эстонию. Его предполагаемые сообщники находятся на Украине.

Адвокат Александр Мелешко, который защищает Цейко, говорит, что его клиент — простой работяга, попавший в странную историю. По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиолковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать на Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиолковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете.

Об этой истории писали украинские СМИ. По их данным, Фиолковский якобы является агентом ФСБ, у него нашли карты генштаба Украины с расположением войск в зоне конфликта в Донбассе и другие секретные сведения. Журналисты выдвинули версию, что он откупился, поэтому украинский суд приговорил его к штрафу.

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