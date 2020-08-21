Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером

Жительница Петербурга Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком, которого планировалось похитить и передать Службе безопасности Украины (СБУ), но провалила операцию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 49-летняя женщина выступила в роли покупательницы недвижимости в подмосковном Домодедове, которую выставил на продажу ополченец. План похищения был прост: жертву нейтрализуют при помощи электрошокера, затем грузят в багажник и везут до российско-украинской границы, где передают СБУ.

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30 июля Капкаева и Волянюк встретились, он сел в ее автомобиль Audi, чтобы получить деньги. Женщина разрядила в него электрошокер, однако от удара током ополченец вывалился из машины и сумел сбежать. Волянюк сразу же обратился в ФСБ, которая оперативно установила и задержала всех участников операции.

«Фонтанка» отмечает, что у Капкаевой давние связи с Украиной, а вот ее сообщники использовались втемную: они не знали о цели похищения ополченца. Кроме того, и сам Волянюк не является лидером ополчения, он служил рядовым разведчиком. Он был прапорщиком спецназа Министерства государственной безопасности ДНР. На Украине Волянюка разыскивали по делу о похищении человека.

20 августа сообщалось, что почти все обвиненные в попытке похищения Волянюка признали вину. По делу задержаны семь россиян. По данным ФСБ, их наняли за 200 тысяч долларов (14,9 миллиона рублей) граждане Украины Андрей Байдала (псевдоним Швед) и Игорь Мищенко. Байдала, как считает российское следствие, причастен к убийству первого главы ДНР Александра Захарченко. Вместе с Мищенко он действовал под общим руководством начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя пятого управления этого подразделения Александра Поклада. Для похищения были задействованы члены российской криминальной структуры.

Служба безопасности Украины эту информацию назвала фейковой.

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