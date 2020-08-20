Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину

Почти все обвиненные в попытке похищения из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса признали вину. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в присутствии своих адвокатов они рассказали о деталях спланированного похищения.

Семерым задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

По версии ФСБ, для проведения операции СБУ задействовала две группы захвата из членов российской криминальной структуры.

Организацией захвата и насильственного вывоза заложника на Украину занимались Андрей Байдала (псевдоним Швед) и Игорь Мищенко. Байдала, как считает российское следствие, причастен к убийству первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Вместе с Мищенко он действовал под общим руководством начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя пятого управления этого подразделения Александра Поклада.

Служба безопасности Украины (СБУ) эту информацию назвали фейковой.