Офицер ФСИН подписывал документы за генерала ФСБ

Офицер ФСИН задержан за служебный подлог — он ставил подпись за генерала ФСБ на служебных документах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый работал главным специалистом центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН и отвечал за проверку личного состава в ФСБ. В его обязанности входил сбор документов кандидатов на службу во ФСИН и их отправка на проверку в спецслужбу. Однако фсиновец этого не делал, а изготовил поддельный штамп ФСБ «Для допусков» и сам проставлял его в личных делах будущих сотрудников тюремного ведомства. Также подозреваемый ставил свою подпись за генерала ФСБ.

Ранее 24 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали организованную преступную группу (ОПГ) из высокопоставленных сотрудников Домодедовской таможни в аэропорту. Четверых таможенников подозревают в получении взятки в 600 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за содействие в ускорении рассмотрения административного дела и применение минимального наказания, а также возвращения изъятых товаров, ввезенных в Россию в нарушение таможенного законодательства.

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