ФСБ поймала машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай

Сотрудники ФСБ поймали машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы совместно с пограничниками и Читинской таможней накрыли нелегальный канал поставок драгметалла. Изъято 37 килограммов золота стоимостью 143 миллиона рублей. Партия была обнаружена в локомотиве грузового состава во время проверки на железнодорожном пункте пропуска. Поезд следовал в Маньчжурию.

В технической полости тепловоза было обнаружено и изъято семь свертков из черного полимерного материала, в которых находились 102 металлических слитка общей массой 36,8 килограмма. Контрабандой занимались члены локомотивной бригады.

Возбуждены уголовные дела.

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