У российского миллиардера случился сердечный приступ в суде во время ареста

В Тверском суде Москвы во время рассмотрения вопроса об аресте у российского миллиардера и золотопромышленника 60-летнего Александра Карася случился сердечный приступ, его госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, участники преступной группы, возглавляемой бизнесменом, незаконно добыли, привезли в Москву, собирались очистить и продать 26 килограммов золота на сумму более 100 миллионов рублей. Полгода Карась находился под домашним арестом в арендуемой им квартире в центре Москвы, исправно приходил на допросы к следователю. Ему вменялась статья 191 УК РФ («Незаконный оборот драгметаллов»).

Недавно ему провели две операции на сердце, а когда он вернулся домой из больницы, следователь предъявил ему обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и обратился в суд с ходатайством об отправке бизнесмена в СИЗО. В суде Карась резко побледнел и потерял сознание. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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Александр Карась — единственный российский миллиардер, постоянно живущий в Якутии, отмечает издание. Его друзья говорят, что он одержим золотодобычей и все свои средства вкладывает в нее. Он считается крупнейшим золотоискателем Якутии, который объединяет несколько артелей в своей компании «Янтарь».

В 2019 года МВД и ФСБ нашли в цехе бывшего хлебозавода в Москве мастерскую и 26 килограммов золота. Установив происхождение металла, правоохранители задержали двух топ-менеджеров «Янтаря». Защита Карася указывает, что сезон 2019 года оказался не самым удачным для компании, а 800 ее сотрудникам требовалось выплачивать зарплату, деньги также были нужны на ремонт техники — 450-тонных «БелАЗов», на которых перевозят породу. Адвокат бизнесмена Мирон Дауди заявил, что его клиент признал свое участие в незаконном обороте драгметаллов, но его вина заключается лишь в том, что он дал команду финдиректору найти наличку для выдачи зарплаты.

«О том, куда вывезли 26 килограммов золота и что сделали с этой партией, Александр Карась понятия не имел. Тем более что для "Янтаря", уже намывшего к концу августа полтонны металла, это было немного. Обвинять же в организации ОПС владельца компании, которая за 12 лет работы дала государству около 30 тонн золота и заплатила в бюджет примерно пять миллиардов рублей налогов, по меньшей мере странно», — сказал адвокат.

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