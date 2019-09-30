Российские полицейские поймали похитителей золота на 100 миллионов рублей

Полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимающейся незаконным оборотом золота на территории Москвы. Об этом в понедельник, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, у четверых задержанных подельников обнаружили и изъяли более 26 килограммов золота общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу.

Согласно данным следствия, группа похищала сырье на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии, после чего переплавляла его в слитки и вывозила в Москву для дальнейшей реализации. В личных лабораториях заготовки доводили до качества 585 пробы и реализовывали через скупщиков и ломбарды под видом переплавленных изделий, принесенных гражданами.

13 августа сообщалось, что российская туристка, выезжающая в Китай, стала фигуранткой уголовного дела из-за обнаруженных у нее золотых слитков. Женщина пыталась провезти через границу 10 слитков, изготовленных кустарным способом.

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