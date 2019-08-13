Россиянка отправилась в отпуск с золотыми слитками в кроссовках

Российская туристка, выезжающая в Китай, стала фигуранткой уголовного дела из-за золотых слитков, обнаруженных в ее кроссовках. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Сотрудники Забайкальского поста заметили, что женщина перед прохождением таможенного контроля нервничала и вела себя подозрительно. В итоге она добровольно выдала 10 слитков из желтого металла общим весом 1,8 килограмма. Золото было спрятано под стельками кроссовок.

Туристка заявила, что слитки достались ей по наследству от родственников. Она хотела продать их в Китае.

Они изготовлены кустарным способом, на них отсутствуют промышленные пробы, отметил исполняющий обязанности заместителя начальника Читинской таможни Алексей Рожнов. Он добавил, что у женщины также не было документов, подтверждающих изготовление или приобретение слитков.

В таможенном ведомстве полагают, что золото добыто незаконно. В Забайкальском крае много золотодобывающих предприятий, а также «черных» золотодобытчиков.

Экспертиза установила, что обнаруженные слитки действительно изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более четырех миллионов рублей.

В отношении задержанной туристки возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов»).

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!