Московские следователи захотели нажиться на контрабандистах с драгоценностями

Начальник следственного отдела на воздушном и водном транспорте СКР по Москве Дмитрий Коровин, следователь Александр Ашурков и адвокат Алексей Невзоров требовали взятку в 20 миллионов рублей у фигурантов уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудников СК и юриста задержали с поличным, когда они делили один миллион рублей, полученный ими в качестве первого транша. В пятницу, 31 мая, Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об их аресте.

4 апреля в аэропорту Шереметьево была задержана группа из трех человек с контрабандой золотых изделий весом 13 килограммов, писал «Московский комсомолец». Гражданин Болгарии привез сумку с ювелирными украшениями из Турции и передал ее в таможенной зоне старшему инспектору линейного отдела полиции капитану по имени Сергей, его фамилия не сообщалась. После таможенной зоны ценный груз перекочевал их сообщнику — таксисту, после чего всех троих задержали.

Расследованием уголовного дела занялся следователь Ашурков, который устроил обыски в 20 ювелирных магазинах, где якобы сбывались контрабандные драгоценности из Турции. Из торговых точек было изъято около 20 килограммов ювелирных изделий.

По версии следствия, Ашурков и его начальник Коровин через адвоката предложили хозяевам магазинов вернуть изъятое за денежное вознаграждение. Подобная схема действовала и по другим уголовным делам, поэтому количество преступных эпизодов в отношении сотрудников СК может возрасти.

О задержании Коровина и его заместителя Александра Задорина стало известно 30 мая.

По версии следствия, руководитель следственного отдела и его заместитель вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить от фигуранта уголовного дела деньги за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов. 20 мая адвокат получил миллион рублей взятки, деньги подозреваемые разделили между собой.

Источник сообщил «Ленте.ру» о том, что адвокат взял у обвиняемых по уголовному делу о преступлениях в таможенной сфере 20 миллионов рублей якобы для передачи в качестве взятки руководителям Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.

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