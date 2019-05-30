Московских следователей заподозрили в получении 20 миллионов рублей

Руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина и его заместителя Александра Задорина подозревают в получении взятки в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, с подозреваемыми проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала 112, Коровин и Задорин задержаны.

Источник «Ленты.ру» уточняет, что задержаны два адвоката, которые взяли у обвиняемых по уголовному делу о преступлениях в таможенной сфере 20 миллионов рублей якобы для передачи в качестве взятки руководителям Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.

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