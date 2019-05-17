В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов

В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».

По данным агентства, в перерыве между майскими праздниками начальник управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Алексей Комков перешел в службу военной контрразведки, став заместителем руководителя этого подразделения спецслужбы.

Комков занял должность главы УСБ в августе 2016 года. Он пришел туда из второй службы ФСБ.

«Для него новое назначение означает повышение по службе, потому что открывает большие перспективы для карьерного роста, чем были раньше», — заявил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

В ФСБ за последний месяц произошел ряд коррупционных скандалов: на взятках попались высокопоставленные сотрудники. 18 апреля стало известно о задержании двух следователей по особо важным делам следственного управления ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова по подозрению в вымогательстве одного миллиона долларов у подследственного — бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова.

Через неделю, 25 апреля, со взяткой в 850 тысяч долларов взяли полковника Кирилла Черкалина, начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России. Арестованы и два бывших сотрудника того же управления — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов по обвинению в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

Обе спецоперации по изобличению коррупционеров проводили подчиненные Комкова из УСБ.

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