Российский рудокоп спрятал в лесу золота на 8,5 миллиона рублей

В Мотыгинском районе Красноярского края полицейские остановили автомобиль в котором обнаружили 11 свертков с золотосодержащим концетратом. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, за рулем находился работник российского золотодобывающего рудника. Оперативники выяснили, что в течение нескольких месяцев рудокоп выносил с предприятия золотые самородки и содержащий золото песок. Похищенное он прятал в лесу. Эксперты оценивают стоимость похищенного в 8,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража») и статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

Еще одного нелегального торговца золотом задержали в республике Саха (Якутия) на 252-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма. Полицейские остановили для досмотра жителя Магадана у которого изъяли 12 свертков с природным россыпным шлиховым золотом, а также ювелирные украшения. Изъятое оценивается в 4,8 миллиона рублей. Подозреваемый признался, что собирался сбыть драгоценности в Красноярском крае.