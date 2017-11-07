Члена ингушской ОПГ задержали с 30 килограммами якутского золота

Сотрудники ФСБ задержали в Якутии члена ингушской ОПГ, нелегально перевозившего промышленное золото в личном автомобиле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во вторник, 7 ноября.

Стоимость изъятой партии весом 32,4 килограмма, по данным спецслужб, превышает 76 миллионов рублей. Золото было спрятано «в отдельных деталях транспортного средства».

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Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов (часть 1 статьи 191 УК).

Задержание перевозчика, живущего в городе Сусумане Магаданской области, произошло в октябре. Группа, членом которой он является, как отмечают в ФСБ, «наладила нелегальную поставку золота в центральные и южные регионы страны».

В сети опубликовано видео с осмотром изъятой партии драгметаллов.

Видео: yakutsk.ru

20 октября в Якутии за аналогичное преступление приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении другого жителя Ингушетии, сообщается на сайте республиканской прокуратуры. Мужчина признал вину в незаконном приобретении, хранении и перевозке золота общим весом более восьми килограммов на сумму более 18 миллионов рублей.