У двух пассажиров в Домодедово изъяли золотые слитки

Полицейские изъяли у двух пассажиров в аэропорту Домодедово золотые слитки, перевозимые незаконно. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

В ручной клади 40-летнего мужчины, прилетевшего в Москву из Магадана, обнаружили свыше четырех килограммов драгметалла стоимостью более восьми миллионов рублей.

С таким же грузом при прохождении контроля был задержан 37-летний уроженец Закавказья. У него в багаже находились золотые слитки общим весом 1,5 килограмма и стоимостью более трех миллионов рублей.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

Пассажир из Магадана арестован, а уроженца Закавказья отпустили под залог в один миллион рублей.