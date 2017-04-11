Жительницу Амурской области осудили за присвоение найденного на дороге золота

Жительницу Амурской области приговорили к двум годам лишения свободы условно и оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконное хранение золотых слитков. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Было установлено, что 20 октября 2016 года на дороге, ведущей в село Тыгда, около заброшенного стационарного поста ДПС, женщина обнаружила пакет с 24 слитками желтого цвета, содержащими более 7,5 килограммов химически чистого золота.

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«Обнаруженное золото она незаконно хранила по месту жительства и перевозила на личном транспорте до 24 октября 2016 года, до момента его изъятия сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Общая стоимость изъятого химически чистого золота составила свыше 19 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

В октябре 2016 года жителя Зейского района Амурской области обвинили в незаконном хранении и перевозке золота на сумму более 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, банку с ценным металлом он обнаружил в июле того же года около лесного массива в районе реки Большая Эракигра. Он был задержан при попытке найти покупателя.