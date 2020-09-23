Бывший сотрудник ФСБ попал в СИЗО к «блатным» и потребовал компенсацию

Бывший сотрудник ФСБ потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за издевательства, которым его подвергли в СИЗО. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, экс-сотрудник спецслужбы был задержан за кражу и скрыл свое прошлое место работы. В СИЗО он попал к «блатным», которые, как утверждает мужчина, отбирали у него посылки и постоянно издевались над ним. Спустя несколько месяцев он сообщил следователю, что работал в силовых структурах, и задержанного перевели в камеру к другим бывшим сотрудникам правоохранительных органов.

За пережитые унижения экс-сотрудник ФСБ потребовал от СИЗО компенсацию морального вреда, однако суд отклонил его иск.

Ранее сообщалось, что в камере, в которой погиб националист Максим Марцинкевич, не работало видеонаблюдение. По словам его защитника, запись могла бы подтвердить официальную версию о самоубийстве Тесака, однако по неизвестным причинам камера не работала.