Российский военный украл авиатоплива на 50 миллионов рублей

Начальник службы горючего и смазочных материалов (ГСМ) тыла войсковой части в Тверской области Сергей Прохоров арестован по обвинению в хищении авиатоплива. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановление военного суда.

Как установило следствие, Прохоров возглавлял созданную в 2017 году организованную группу, которая занималась незаконным списыванием керосина. Неучтенные излишки были сформированы «в ходе проведения полетов, рулений и гонок двигателей в авиационных эскадрильях». По приблизительным подсчетам, было списано не менее 1115 тонн топлива, стоимость которых составляет более 50 миллионов рублей. Неучтенное топливо оставалось на авиабазе, а после продавалось неустановленным лицам.

По делу также проходят еще пятеро военнослужащих. Отмечается, что после возбуждения уголовного дела Прохоров оказывал на них давление: требовал давать ложные показания, а в противном случае угрожал проблемами на работе. Помимо этого, обвиняемый после проведенной в 2018 году ревизии керосина переоформил документы службы, чтобы скрыть хищение.

Тыловика обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий и хищении авиакеросина путем растраты. Военный суд отказался выпустить Прохорова под залог в размере 500 тысяч рублей, который имелся на счету его матери. Арест обвиняемого продлили до 21 декабря.

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