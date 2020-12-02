Сержант украл из российской воинской части драгметалл на 20 миллионов рублей

На Камчатке 35-й гарнизонный военный суд приговорил сержанта местной воинской части к пяти годам колонии общего режима за хищение электронных плат, содержащих драгоценные металлы. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает издание «Кам 24».

По данным издания, военнослужащий, занимая должность начальника патруля по охране одной из воинских частей, имел доступ к ключам от полуприцепов, откуда он воровал ячейки электронных плат. Всего им были похищены 108 ячеек общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

Осужденный признал себя виновным и раскаялся с содеянном. Сообщается, что помимо срока в пять лет с военнослужащего взыскали материальный ущерб в пользу Министерства обороны России.

Кроме того, суд установил, что ряд руководителей структурных подразделений воинской части недолжным образом исполняли свои обязанности, поэтому хищение было выявлено только два года спустя, что существенно затруднило работу следствия. В связи с этим командиру части вынесено частное постановление суда.