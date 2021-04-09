Раскрыты подробности сорванной ФСБ атаки террористов на полицию Кисловодска

По делу о подготовке теракта в Кисловодске (Ставропольский край) задержаны 14 человек, которые входили в состав радикальной ячейки. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, теракт в отделе полиции по Кисловодску собирался устроить Даниил Камнев и его сожительница Сабиля Мамедова. В ходе обысков у них изъяли оружие, компоненты для изготовления бомбы и запрещенную литературу.

О том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Кисловодске, сообщалось 5 апреля. В рамках операции был задержан сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также трое его сообщников, входящих в ячейку террористов.

По данным спецслужбы, один из задержанных готовил нападение на сотрудников полиции, а трое других россиян организовали канал финансирования боевиков в Сирийской Арабской Республике. В телефоне предполагаемого террориста нашли инструкцию по изготовлению самодельной бомбы. Также при обыске у него обнаружили компоненты взрывного устройства, взрывчатое вещество и поражающие элементы.