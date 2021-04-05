ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Кисловодске

ФСБ показала запись допроса россиянина, задержанного за подготовку теракта в Кисловодске. Видео публикует РИА Новости.

На камеру он признался, что слушал лекции международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также просматривал ролики с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. С ее помощью 5 апреля он готовился взорвать полицейский участок в городе.

Отмечается, что задержанному 24 года. Ранее он был судим и ходил отмечаться в полицию.

О задержании террориста стало известно ранее 5 апреля. Вместе с ним ФСБ поймала и его сообщников, входящих в ячейку террористов.