ФСБ опубликовала кадры с задержанным за подготовку подрыва мечети в Барнауле

ФСБ показала кадры, на которых россиянин, задержанный за подготовку подрыва мечети в Барнауле, рассказал о заданиях своих кураторов из украинской националистической организации. Запись публикует РИА Новости.

По словам задержанного, он пытался вступить в радикальную ячейку организации. Для этого ему было необходимо выполнить ряд заданий, которые прислал координатор. «Первое задание было провести разведку, сфотографировать торговые точки, принадлежащие лицам неславянской внешности, я его выполнил», — рассказал он на допросе. После этого молодому человеку предстояло подорвать или поджечь выбранный объект. Его выбор остановился на мечети.

О задержании 21-летнего россиянина стало известно 2 апреля. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял украинскому куратору.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности»).