В Турции задержали «правую руку» лидера ИГ

В Турции полицейские задержали «правую руку» Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

В Стамбуле, в районе Аташехир, была проведена спецоперация. В ней участвовали полицейские и члены национальной разведывательной организации.

За боевиком длительное время велось наблюдение. В назначенный день, когда он вышел из дома, был задержан силовыми структурами. В его квартире полицейские провели обыск. У террориста также изъяли средства связи, цифровые материалы и снимки, на которых тот был изображен с поднятым вверх мечом.

По данным следствия, задержанный оказался в Турции несколько лет назад, он проник на территорию по поддельному документу. На протяжении трех лет его имя числилось в «красном бюллетене» интерпола. Боевик отвечал за военную инфраструктуру ИГ и активно помогал в организации терактов в Сирии.

В апреле стало известно, что в Ираке поймали так называемого эмира Тигра — одного из лидеров ИГ. В мае прошлого года иракские силовые структуры также объявили о поимке еще одного террориста.

27 октября 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.