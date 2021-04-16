В Ираке нашли тайник террористов с золотом и серебром

Иракская полиция нашла в городе Мосуле, который с 2014 по 2017 год был цитаделью боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), тайник с более чем полуторами миллионов долларов и драгоценными металлами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Террористы отбирали деньги, золотые и серебряные монеты у местных жителей. Их спрятали и закопали в доме в старом квартале города. В тайнике обнаружены 1 миллион 590 тысяч долларов стодолларовыми купюрами, 17,5 миллиона иракских динаров (около 12 тысяч долларов), 15 килограммов серебра и 17,5 килограмма серебра слитками, а также около 500 граммов золота, подготовленного для чеканки монет для внутреннего обращения в ИГ.

В октябре 2020 года силовики в Дагестане обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон был найден в Цунтинском районе республики возле села Гениятль. ФСБ предполагает, что он принадлежал ликвидированному шесть лет назад, в 2014 году, террористу Магомеду Расулову. Тайник представлял собой пластиковую емкость с боеприпасами различного калибра, взрывчатыми веществами и электродетонаторами. Емкость была закопана в землю.