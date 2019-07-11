Умерший в 2011 году россиянин оставил тайник со взрывчаткой в Бельгии

Отставной российский военный оставил в одном из жилых домов коммуны Андерлехт в Брюсселе тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление бельгийской прокуратуры.

Тайник во время ремонта обнаружил собственник дома. Мужчина нашел под лестницей сумку со взрывчаткой, гвоздями и болтами. Рядом с ней также были найдены несколько детонаторов, ножи и кастет. Заготовки для самодельных взрывных устройств напоминали изделия, которые применяли террористы во Франции и Бельгии.

Владельцем тайника с оружием оказался умерший в 2011 году бывший российский военнослужащий, который арендовал квартиру в этом доме. Полное имя россиянина не называется, известны лишь его латинские инициалы — «G.A.». Прокуратура опросила владельцев жилья. Выяснилось, что бывший арендатор был «психически неуравновешенным и склонным к паранойе».

Правоохранители планируют закрыть дело по причине смерти подозреваемого.

В начале июня 39-летний житель Саратова случайно обнаружил в своей квартире пистолет «Вальтер». Мужчина нашел тайник с оружием в дымоходе ванной комнаты во время ремонта.

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