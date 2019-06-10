Россиянин затеял ремонт и нашел тайник с оружием

39-летний житель Саратова случайно обнаружил в своей квартире пистолет системы Вальтер. Об этом сообщает местное издание Саратов Daily.

По информации издания, оружие было спрятано в дымоходе ванной комнаты. Мужчина обнаружил его в ходе ремонта квартиры, которую он приобрел в 2018 году у пенсионерки.

Женщина, продавшая ему квартиру, после сделки уехала из города.

Саратовец заявил о находке в полицию, которая начала расследование инцидента. По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело.

Неожиданные находки в процессе ремонта — не редкость в российских домах. Так, в 2018 году семья из Мурманска нашла в доставшейся им в наследство квартире советские денежные знаки на общую сумму в 500 рублей, а в одной из московских квартир был обнаружен человеческий череп.

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