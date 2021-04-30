В Москве задержали перечислившего 34 миллиона рублей террористам бизнесмена

В Москве задержали подозреваемого в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По данным агентства, задержанный перевел членам экстремистской организации около 34 миллионов рублей. Он начал проводить финансовые операции еще в 2012 году.

Как уточняет ТАСС, речь идет о владельце издательского дома «Умма», который специализируется на мусульманской литературе. На данный момент Асламбека Эжаева арестовали — бизнесмену предъявили обвинение по части 4 статьи 205.1) УК РФ («Организация финансирования террористической деятельности».

Ранее некоторые книги издательства признавали экстремистскими, однако Эжаев изменял их название и снова выпускал.