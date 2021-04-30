Стали известны подробности задержания адвоката Ивана Павлова

Адвоката Ивана Павлова задержали по делу о разглашении данных предварительного расследования (статья 310 УК РФ). Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правозащитного объединения «Команда 29».

Уточняется, что Павлову грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

О задержании защитника стало известно ранее 30 апреля. Также ФСБ провела обыск в номере московской гостиницы, где он остановился. Обыск прошел и у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге.

Иван Павлов защищает в суде бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Он также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.