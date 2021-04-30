ФСБ задержала в Москве адвоката Ивана Павлова

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в московской гостинице адвоката Ивана Павлова в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Павлов был задержан после проведения обыска в его номере в столичной гостинице. Другие подробности задержания не приводятся.

Коллега задержанного адвокат Евгений Смирнов рассказал агентству, что обыск и задержание связаны с профессиональной деятельностью юриста. Он уточнил, что задержание проходило не в квартире Павлова, а в гостиничном номере. «Нам пока ничего не известно, в том числе, кто проводит следственные действия, на каком основании. Павлов задержан», — отметил Смирнов.

По словам защитника, обыск также проходит у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге.

Иван Павлов защищает в суде бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Он также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.