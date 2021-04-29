Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев

Физик Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, умер. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов на своей странице в Facebook.

«Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный Команды 29, обвиненный в государственной измене. Год и два месяца в «Лефортово», по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье», — сообщает Павлов.

Кудрявцев был задержан в июле 2018-го и обвинен в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны. Сторона обвинения уверяла, что эти данные можно использовать для создания оружия. Официального допуска к гостайне у физика не было. В мае ученому продлили арест на два месяца из-за спама на его почте — ему пришло письмо об одобренной грин-карте США.

В сентябре 2019 года мужчину отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.